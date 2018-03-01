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Google Chrome’da Uzantı Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:24 - Tarih: 16 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome'da Uzantı Gizleme Nasıl Yapılır?Google Chrome için geliştirilen birçok eklenti mevcut. Dolayısı ile eğer ki siz de çok eklenti kullanıyor iseniz, bu eklenti butonları tarayıcınızın adres çubuğu hizasında oldukça fazla yer kaplayabilmektedir. Bu yüzden dilerseniz Chrome’da uzantı gizlemek isteyebilirsiniz. Bu aslında çok basit bir işlem. İlgili uzantının butonuna gelin ve sağ tıklayın. Chrome menüsünde gizle sekmesine tıklayın ve hepsi bu kadar. İlgili uzantıya ait buton gizlenmiş olacaktır. Şimdiden sizlere kolaylıklar diliyorum.

AYRICA: Google Chrome için Yer İşareti Çubuğu Eklentisi

Google Chrome’da Uzantı Gizleme Nasıl Yapılır?

Google Chrome'da Uzantı Gizleme Nasıl Yapılır?

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