Chrome ile internet sitelerini karanlık mod ile gezmek için geliştirilen birçok eklenti mevcut. En popülerlerinden birisi de Dark Reader olabilir. Ancak son güncellemeler ile Chrome'a yeni deneysel özellikler de eklendi. Örneğin, tüm siteleri karanlık mod ile gezmek istiyorsanız, eklenti kullanmadan bunu yapabilirsiniz. Adres çubuğuna "chrome://flags" yazarak ilerleyin. Arama alanına ise, "Force Dark Mode for Web Contents" yazarak, ilgili özelliği "Enabled" durumuna getirin. Bu şekilde Google dahil, tüm internet siteleri karanlık mod ile açılacaktır.

AYRICA: Google Chrome Eklentiler Menüsü Butonu Oluşturalım

Google Chrome'da Tüm Siteleri Karanlık Mod ile Gezelim