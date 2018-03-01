Google‘ın İnternet tarayıcısı olan Chrome ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi güvenlik ve stabilite için tarayıcımızın son versiyonda olmasına dikkat etmeliyiz. Peki, Chrome sürümü nasıl kontrol edilir? Yani kullandığımız tarayıcı versiyonu kontrol etmek zaman zaman gerekli olabilir. Bunun için ise yapılması gereken çok kolaydır. Ayarlar > Yardım > Google Chrome hakkında sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Karşınıza sürüm numarası çıkacaktır. Biraz beklerseniz, eski bir sürümde iseniz, otomatik olarak güncelleme de başlayacaktır.

AYRICA: Chrome’da Yer İmleri Çubuğuna Klasör Eklemek

Google Chrome Sürümünü (Versiyonunu) Öğrenmek