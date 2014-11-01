İnternet tarayıcılarında yer alan otomatik form doldurma özelliği ya da bir diğer adıyla otomatik tamamlama, birçok kullanıcının kullandığı pratik bir işlev. Ancak bilgisayarınızı tek kullanmıyorsanız ya da bir iş yerinde kullanıyorsanız, bilgilerinizin gizlilik ve güvenlik gerekçeleri ile kullanılmasını engellemek için Google Chrome otomatik tamamlama kapatma işlemini uygulamayı düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra sürekli olarak otomatik tamamlama özelliğini kullanıyorsanız arada bir şifrelerinizi hatırlamanızda fayda vardır. Çünkü böyle olunca uzun süreden sonra başka yerde bilgilerinizi girmeniz gerekse hatırlayamama sorunları çıkabilmektedir.

Bilgisayarlarda Google Chrome Otomatik Tamamlama Kapatma

Bilgisayarınızda Google Chrome internet tarayıcısı kullanıyorsanız, bu işlemi yapmak için öncelikle sağ üst köşede yer alan menü ikonuna tıklayarak, “Ayarlar >> Gelişmiş ayarları göster… >> Şifreler ve formlar” sekmesi altında bulunan “Web formlarını tek bir tıklamayla doldurmak için Otomatik Doldur özelliğini etkinleştirin” kutucuğunu seçili olmayan konuma getirebilirsiniz.

Kayıtlı olan bilgileriniz üzerinde düzenleme yapmak isterseniz de “Otomatik Doldurma ayarlarını düzenleyin” linkine tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda kayıtlı bilgilerinizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Mobil Cihazlarda Google Chrome Otomatik Tamamlama Kapatma

Bilgisayarında Google Chrome internet tarayıcısını kullanan kişilerin çoğunluğu genellikle mobil cihazlarında da bu internet tarayıcısını kullanmaktadırlar. Bunun sebebi de Google ile oturum açınca eklenen tüm özelliklerin ve sekmelerin senkronize edilmesidir. Hatta başka bir yerdeki bilgisayardan işinizi yapmak için geçici olarak oturum açtığınızda bile tüm verilerinize yine de ulaşabilmenizdir.

Mobil cihazınız üzerinde Google Chrome otomatik tamamlama kapatma işlemini yapmak için tarayıcıya girdikten sonra sağ üst köşede yer alan menü ikonuna tıklayarak, ”Ayarlar >> Formları Otomatik Doldur” seçeneğine tıklayarak açık konumu kapalı duruma getirebilirsiniz.

Bu işlemlerle birlikte Google Chrome otomatik tamamlama kapatma işlemini basitçe yapabilirsiniz. Böylelikle artık tarayıcıda işlem yaparken formlara girdiğiniz kullanıcı adı, şifre, adres, telefon, kredi kartı ödeme bilgisi gibi veriler kayıt edilmeyecektir. İstediğiniz zaman aynı adımları tekrarlayıp açık konuma getirerek, otomatik doldurma özelliğini yeniden aktif edebilirsiniz.