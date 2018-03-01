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Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:43 - Tarih: 12 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?Google Chrome sürekli güncellenen bir web tarayıcısı. Dolayısı ile de sürekli olarak yenilikler geliyor. Son güncellemeler neticesinde ise, Chrome’a virüs taraması seçeneği eklendi. Böylelikle bilgisayarınız için zararlı yazılım taramasını Chrome ile yapabilirsiniz. Bu biraz zaman alabilir ancak biraz beklerseniz, zararlı yazılım olup olmadığı sonucunu ekranda göreceksiniz. Kesinlikle denenmesi gereken bir özellik, bu yüzden Chrome’un son sürümünü kullanarak, bu özelliği çalıştırabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome’da Senkronizasyon Nasıl Yapılır?

Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Gelişmiş bağlantısına tıklayın.
  • Bilgisayarı temizleme seçeneğine tıklayın.

Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?

  • Zararlı yazılımları bul ve kaldır seçeneğinin karşısındaki BUL‘a tıklayın.

Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?

  • Biraz bekleyin ve sonuçları görüntüleyin.
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