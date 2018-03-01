Google Chrome için geliştirilen birçok harika eklenti var. Yer İşareti Çubuğu adlı bu eklenti ise tam kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip olup, ekranınıza yer imlerinizi listeleyen bir çubuk ekliyor. Dilerseniz sol, dilerseniz sağ tarafta yer alan bu çubuğu ve menüyü dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Türkçe dili de destekleyen eklenti, birçok konuda değiştirilebilir yapıya sahip olduğu için, kendinize uygun olan en iyi yer imleri yöneticisini oluşturabilirsiniz. Bağlantı hemen aşağıda yer alıyor.

Google Chrome için Yer İşareti Çubuğu Eklentisi

Adres: Yer İşareti Çubuğu