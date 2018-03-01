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Google Chrome için Birbirinden Güzel Temalar

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:25 - Tarih: 24 Mart 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome için Birbirinden Güzel TemalarChrome tarayıcınızı eklentiler yardımı ile daha kişisel bir hâle getirmeniz mümkündür. Ancak daha da kişiselleştirilebilir bir tarayıcı elde etmek istiyorsanız, Chrome için geliştirilmiş olan birçok ücretsiz tasarım (tema) mevcut. Chrome Web Mağazası‘nı ziyaret ederek, bu güzel tasarımları inceleyebilir ve birkaç dakika içerisinde tarayıcınıza kurabilirsiniz. Google’ın sunduğu bu imkânlar doğrultusunda, daha kişisel ve özgün tarayıcılar elde edebilmek mümkün. Siz de bunu yapabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome Destek Sayfasını İncelemeyi Unutmayın

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