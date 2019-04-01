İnternet üzerinde gezindikten sonra geçmişi silmekle uğraşmak yerine tarayıcının sayfaları kaydetmemesi daha iyidir. İnternet'te gezindiğiniz sayfaların görünmesini istemiyor, geçmişte kayıtlı olmasın diyorsanız, Google Chrome gizli pencere (gizli mod) kullanmalısınız. Chrome gizli mod açıkken, tarayıcıda yapılan hiçbir hareket kaydedilmez. Biz de, bu yazımızda "Google Chrome gizli mod (gizli pencere) nasıl açılır?" sorusunu yanıtlayacağız. Oldukça basit bir şekilde gizli mod açma işlemini gösterelim.

Google Chrome Gizli Pencere (Gizli Mod) Nasıl Açılır?

Öncelikle Google Chrome tarayıcınızı açın.

Ardından Chrome gizli pencere açma için kısayol olan " Ctrl + Shift + N " tuşlarına birlikte basın. Kısayol ile açmak bu kadar basit.

Diğer yolu da bilgi olarak sunalım. Tarayıcıyı açtıktan sonra adres çubuğunun sağında yer alan üç tırnak simgesine (özelleştirme butonu) tıklayın.

Seçeneklerden "Yeni gizli pencere" seçeneğine tıklayın.

Bu şekilde tarayıcıda gizli pencere açılmış olacaktır.

Google Chrome gizli pencere açmak bu kadar kolay. Kısayol tuşları ile yapmanın yanı sıra diğer yolu da artık biliyorsunuz. Chrome gizli mod açarak işlemlerinizi hallettikten sonra kapattığınızda hiçbir şey kaydedilmeden kapanacaktır. Sormak istediğiniz bir konu olursa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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