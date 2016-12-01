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Google Chrome Destek Sayfasını İncelemeyi Unutmayın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:46 - Tarih: 23 Mart 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome Destek Sayfasını İncelemeyi UnutmayınGoogle‘ın İnternet tarayıcısı hız ve güvenlik bakımından rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Milyonlarca kullanıcısının olması da bu durumun göstergesi olabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu durumda, Chrome ile ilgili bilinmesi gereken birçok şey olabilir ve yardım gerekebilir. Google Chrome Yardım sayfasını bu yüzden ziyaret etmeniz gerekmektedir. Chrome ile ilgili birçok konunun ele alındığı sayfa ile merak edebileceğiniz sorunlar üzerine de yanıtlar bulacaksınız.

AYRICA: Google Chrome’u Tam Ekran Yapmak

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