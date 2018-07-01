Google Chrome Canary Nedir? Ne İşe Yarar?

Google tarafından geliştirilen Chrome‘un birçok sürümü var. Beta, Dev v.b… Bir de Canary adlı versiyonu mevcut. Yani tam stabil olmayan ve en yeni özellikleri içeren versiyon. Eğer Chrome’un en çok ve hızlı güncelleme alan versiyonunu denemek isterseniz, buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ancak unutmayın, ilgili versiyon stabil olmadığı için varsayılan tarayıcı yapılamıyor. Buna ek olarak stabil olmadığı için olası problemler veya çökmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Karar sizin.