Google Chrome ve diğer birçok tarayıcı, sayfaların daha hızlı yüklenebilmesi için cache (önbellekleme) özelliğini aktif olarak kullanır. Yani bu şekilde; görsel dosyalar, CSS dosyaları ve JS dosyaları v.b. önbellekten yüklenir, sayfaların da bu bağlamda hızı artar. Ancak siteniz için bu dosyalarda bir değişiklik yaptığınızda, belki yeni dosyayı hemen göremezsiniz. Çünkü cache aktif durumdadır. Bu yüzden dilerseniz Chrome'da cache kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu özelliği kapatabilirsiniz.

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Google Chrome Cache Kapatma Nasıl Yapılır?

F12 > Network > Disable cache kutucuğunu işaretleyin. Hepsi bu.

Not: Bu şekilde, Chrome otomatik olarak dosyaları önbellekten alma özelliğini kullanmayacaktır. Ancak bu durumda, sayfaların geçiş hızları azalabilir. Dolayısı ile eğer geliştirici iseniz, cache kapatmak faydalı olabilir.