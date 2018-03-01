Google Chrome 73 Yayınlandı – Şimdi Güncelleyin

1 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan İnternet tarayıcısı konumunda olan Google Chrome, beklenen yeni güncellemesi ile karşımızda. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinin yanı sıra iOS ve Android için de 73. sürüme yükseltilen Google Chrome, önemli yenilikleri ile dikkatleri çekiyor. Mac sistemine gelen “koyu arayüz” özelliği sayesinde gece kullanımlarını kolaylaştıran yeniliğin henüz Windows tarafına sunulmadığını, ancak geleceğini belirtelim.

Google Chrome 73 Yayınlandı

Mac tarafında ayrıca klavyenin medya tuşlarına da destek getirilen tarayıcıda, artık açılan videoları klavyedeki medya tuşları ile kontrol edebileceksiniz.

Önemli yeniliklere sahip olan 73. sürüm güncellemesini direkt olarak tarayıcının “Hakkında” kısmından güncelleyebilirsiniz.