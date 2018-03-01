Tavsiye: 12 Adımda Pazartesi Sendromunu Yenin! Hatırlayalım: 10 Adımda Pozitif Olma Rehberi
Fatih Özel Kolej

Google Chrome 73 Yayınlandı – Şimdi Güncelleyin

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 13 Mart 2019 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Chrome1 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan İnternet tarayıcısı konumunda olan Google Chrome, beklenen yeni güncellemesi ile karşımızda. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinin yanı sıra iOS ve Android için de 73. sürüme yükseltilen Google Chrome, önemli yenilikleri ile dikkatleri çekiyor. Mac sistemine gelen “koyu arayüz” özelliği sayesinde gece kullanımlarını kolaylaştıran yeniliğin henüz Windows tarafına sunulmadığını, ancak geleceğini belirtelim.

Google Chrome 73 Yayınlandı

Google Chrome 73 İndir

Mac tarafında ayrıca klavyenin medya tuşlarına da destek getirilen tarayıcıda, artık açılan videoları klavyedeki medya tuşları ile kontrol edebileceksiniz.

Önemli yeniliklere sahip olan 73. sürüm güncellemesini direkt olarak tarayıcının “Hakkında” kısmından güncelleyebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 8.014 yazıda 8.280 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık