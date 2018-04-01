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Google Chrome 66 Yayımlandı – İndirin!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:11 - Tarih: 19 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome 66 Yayımlandı - İndirin!Google‘ın web tarayıcısı Chrome’un 66. sürümü uzun zamandır bekleniyor idi. Sonunda ilgili versiyon yayımlandı. Gelen en önemli özellik ise, otomatik olarak oynatılan videolar artık oynatılmayacak ve böylelikle rahatsız edici bu gibi durumlar sona erecek. Ayrıca birçok güvenlik güncellemesi de bulunan 66. versiyonun daha stabil bir hâl aldığını dile getirmek yanlış olmayacaktır. Tarayıcınızın Hakkında sayfasına giderek hemen güncelleme yapabilirsiniz.

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