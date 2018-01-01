Google Chrome 65 Yayımlandı, Bugün İndirin

Google‘ın internet tarayıcısı Chrome kısa süreli aralıklarla güncelleme almaya devam ediyor. Kısa bir süre önce de Google Chrome 65 versiyonunun stabil sürümü tüm kullanıcılar için yayımlandı. Bu sürüm ile birlikte Uzantılar sayfası yenilenmiş durumda ve artık dahili reklam engelleme özelliği de “İçerik ayarları” sayfasına entegre edilmiş görünüyor. Böylelikle araya giren, çok kalabalık reklamların olduğu sitelerdeki bu reklamlar otomatik olarak engellenmiş olacak.

Birçok performans geliştirmesi de söz konusu. Tarayıcınızı hakkında sayfası vasıtası ile bugün güncelleyebilirsiniz, dilerseniz de aşağıdaki bağlantı ile Chrome’un her zaman son sürümüne ulaşabilmektesiniz. Chrome’un bu geliştirmeler ile pazar payını artırması yüksek bir olasılık.

İndir: Google Chrome (Son Sürüm)