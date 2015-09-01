Dünya çapında 1 milyar üzerinde kullanıcı sayısına sahip olduğu bilinen Google Chrome düzenli olarak güncelleme alıyor. Bu denli kullanılan bir internet tarayıcısının sürekli güncellenmesi de gerekiyor diyebiliriz. Google Chrome 57 kısa süre önce yayımlandı ve içerisinde birçok yeniliği barındırıyor. CSS Grid Layout desteğinin yanı sıra, WebAssembly programlama arayüzü artık varsayılan olarak aktive edilebiliyor. Bunun yanı sıra tam 36 güvenlik güncellemesi de söz konusu. Google Chrome’un daha performanslı ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmek adına güncellemeyi hemen “Hakkında” sayfasından yapmanızda fayda bulunmaktadır.