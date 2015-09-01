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Google Analytics’te Web Sitemiz için Kategori Belirleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:53 - Tarih: 08 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Google Analyticste Web Sitemiz için Kategori BelirleyelimGoogle’ın analiz hizmeti olan Google Analytics ücretsiz olmasına rağmen birçok özelliği ile lider konumda bir uygulama. Web sitenizi ölçümlemeniz ve istatistiki olarak verileri kontrol edebilmeniz için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir hizmet. Daha etkin kullanabilmek ve zengin özellikleri aktive edebilmek için ise bir sektör kategorisi belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda web siteniz için oldukça kolay bir şekilde kategori belirleyebilirsiniz.

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Google Analytics’te Sektör Kategorisi Belirlemek

  • Öncelikle Analytics‘e giriş yapın.
  • Yönetici adlı sekmeye tıklayın.

Google Analyticste Web Sitemiz için Kategori Belirleyelim

  • Hesap bölümünden dilediğiniz web sitenizi seçin.

Google Analyticste Web Sitemiz için Kategori Belirleyelim

  • Mülk bölümündeki Mülk Ayarları bölümüne giriş yapın.

Google Analyticste Web Sitemiz için Kategori Belirleyelim

  • “Sektör Kategorisi” bölümünden bir kategori seçin.

Google Analyticste Web Sitemiz için Kategori Belirleyelim

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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