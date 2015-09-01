Google’ın analiz hizmeti olan Google Analytics ücretsiz olmasına rağmen birçok özelliği ile lider konumda bir uygulama. Web sitenizi ölçümlemeniz ve istatistiki olarak verileri kontrol edebilmeniz için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir hizmet. Daha etkin kullanabilmek ve zengin özellikleri aktive edebilmek için ise bir sektör kategorisi belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda web siteniz için oldukça kolay bir şekilde kategori belirleyebilirsiniz.

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Google Analytics’te Sektör Kategorisi Belirlemek

Öncelikle Analytics‘e giriş yapın.

Yönetici adlı sekmeye tıklayın.

Hesap bölümünden dilediğiniz web sitenizi seçin.

Mülk bölümündeki Mülk Ayarları bölümüne giriş yapın.

“Sektör Kategorisi” bölümünden bir kategori seçin.