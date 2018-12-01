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Google Analytics’de İzleme Kodu Almak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 26 Aralık 2018 - Yorum: 1
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Google Analytics'de İzleme Kodu AlmakGoogle Analytics kullanmamak için hiçbir sebep yok. Fakat söylememize izin veriniz. Zaman zaman Analytics kodunuzu, yani izleme kodunu kaybettiğiniz olabilir. Bu durumda ne yapacaksınız ve nereden tekrar bu kodu alabileceğinizi biliyor musunuz? Şimdi izniniz ile, bu konuya göz atıyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de Google Analytics’de izleme kodu almak için ilgili yönergeleri takip edebilirsiniz. Bu şekilde ilgili kodu kaybederseniz, tekrar bulabilirsiniz.

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Google Analytics’de İzleme Kodu Almak

  • Öncelikle Analytics‘e giriş yapın.
  • Yönetici butonuna tıklayın.

Google Analytics'de İzleme Kodu Almak

  • İzleme Bilgileri > İzleme Kodu sekmesine tıklayın.

Google Analytics'de İzleme Kodu Almak

  • Açılan sayfa ile izleme kimliğinizi öğrenebilirsiniz.
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