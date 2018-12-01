Google‘ın Analiz servisi Google Analytics, günümüzde en sık kullanılan analiz servislerinin başında geliyor. Çünkü birçok özelliğinin ücretsiz olarak sunulması bir değer, önemli bir değer bizler için. Buna ek olarak, Google Analytics’de hesap adı değiştirmek, mümkündür. Yani sitelerinizin sayısı fazla ise, birbirinden farklı olması adına, sitelerinizin hesap adını değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlem olup, hemen anlatıma geçiyoruz.

AYRICA: Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Analytics’de Hesap Adı Değiştirmek

Öncelikle Analytics sayfasına giriş yapın.

Soldaki Yönetici butonuna tıklayın.

Hesap Ayarları sekmesine tıklayın.