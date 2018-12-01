Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Google Analytics’de Hesap Adı Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:51 - Tarih: 27 Aralık 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Analytics'de Hesap Adı DeğiştirmekGoogle‘ın Analiz servisi Google Analytics, günümüzde en sık kullanılan analiz servislerinin başında geliyor. Çünkü birçok özelliğinin ücretsiz olarak sunulması bir değer, önemli bir değer bizler için. Buna ek olarak, Google Analytics’de hesap adı değiştirmek, mümkündür. Yani sitelerinizin sayısı fazla ise, birbirinden farklı olması adına, sitelerinizin hesap adını değiştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlem olup, hemen anlatıma geçiyoruz.

AYRICA: Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Analytics’de Hesap Adı Değiştirmek

  • Öncelikle Analytics sayfasına giriş yapın.
  • Soldaki Yönetici butonuna tıklayın.

Google Analytics'de Hesap Adı Değiştirmek

  • Hesap Ayarları sekmesine tıklayın.

Google Analytics'de Hesap Adı Değiştirmek

  • Hesap Adı kutucuğu ile hesap adınızı güncelleyebilirsiniz.

Google Analytics'de Hesap Adı Değiştirmek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.932 yazıda 8.204 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık