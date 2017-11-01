Google‘ın gelişmiş istatistik aracı Google Analytics, gerçekten de ücretsiz olmasına rağmen mükemmel bir işlevselliğe sahip. Dolayısı ile bir internet siteniz mevcut ise, kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Peki, bir site ortağınız veya ailenizden birisi de ilgili istatistikleri analiz etmek ister ise, ne olacak? Bu gibi durumlarda hesabınıza kullanıcı ekleme işlemi yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki adımlar ile, Google Analytics hesabınıza kullanıcı ekleme yönünde bilgi alabilirsiniz.

AYRICA: Search Console Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelike Analytics hesabınıza giriş yapın.

Yönetici sekmesine tıklayın.

Hesap > Kullanıcı Yönetimi sekmesine tıklayın.