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Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:01 - Tarih: 27 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?Google‘ın gelişmiş istatistik aracı Google Analytics, gerçekten de ücretsiz olmasına rağmen mükemmel bir işlevselliğe sahip. Dolayısı ile bir internet siteniz mevcut ise, kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Peki, bir site ortağınız veya ailenizden birisi de ilgili istatistikleri analiz etmek ister ise, ne olacak? Bu gibi durumlarda hesabınıza kullanıcı ekleme işlemi yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki adımlar ile, Google Analytics hesabınıza kullanıcı ekleme yönünde bilgi alabilirsiniz.

AYRICA: Search Console Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelike Analytics hesabınıza giriş yapın.
  • Yönetici sekmesine tıklayın.

Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Hesap > Kullanıcı Yönetimi sekmesine tıklayın.

Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

  • İlgili kutucuğa e-mail adresini girin ve Ekle butonuna tıklayın.

Google Analytics Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

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