Google, Analiz Şirketi Looker'ı Satın Alıyor

Teknoloji sektörünün devlerinden olan Google, bir şirketi daha çatısı altına almayı başardı. Gelen son haberlere göre, bir analiz şirketi olan Looker, Google tarafından Cloud sistemine entegre edilmek üzere tam 2.6 milyar dolara satın alınacak.

Google, Analiz Konusuna Önem Veriyor

Bildiğiniz gibi, günümüzün web sektöründe analiz olgusu oldukça önemli ve elzem bir konu. Bu yüzden Google'ın gücünü pekiştirmek adına bu şekilde bir hamle yaptığını dile getirmek hiç de yanlış olmayacaktır.

Ortak müşterileri de bulunan Google Cloud ve Looker'ın bu beraberliği, şirketin bu alanda daha da çok söz sahibi olmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Eğer olası bir problem olmaz ise, ilgili satın alma işlemlerinin de bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.