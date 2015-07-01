Bildiğiniz gibi artık Picasa Web Albümleri kapalı durumda. Bu yüzden Blogger dahil birçok servise yüklenen fotoğraflar, Google Albüm Arşivi içerisinde bulunuyor. Google Albüm Arşivi’ne fotoğraf yüklemek mümkün olmamakla birlikte, dilerseniz fotoğraflarınızı yedeklemek için indirebiliyorsunuz. Peki, nasıl olacak bu? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilir, mevcut fotoğraflarınızı bilgisayarınıza indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Google Albüm Arşivi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google Albüm Arşivi’ndeki Fotoğraflar Nasıl İndirilir?

Albüm Arşivi ‘nde oturum açın.

‘nde oturum açın. İndirmek istediğiniz albüme tıklayın.

Sağ menüdeki Ayarlar butonuna tıklayın.