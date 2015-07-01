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Google Albüm Arşivi’nde Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:40 - Tarih: 05 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Google Albüm Arşivinde Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?Bildiğiniz gibi artık Picasa Web Albümleri kapalı durumda. Bu yüzden Blogger dahil birçok servise yüklenen fotoğraflar, Google Albüm Arşivi içerisinde bulunuyor. Google Albüm Arşivi’ne fotoğraf yüklemek mümkün olmamakla birlikte, dilerseniz fotoğraflarınızı yedeklemek için indirebiliyorsunuz. Peki, nasıl olacak bu? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilir, mevcut fotoğraflarınızı bilgisayarınıza indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Google Albüm Arşivi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google Albüm Arşivi’ndeki Fotoğraflar Nasıl İndirilir?

  • Albüm Arşivi‘nde oturum açın.
  • İndirmek istediğiniz albüme tıklayın.

Google Albüm Arşivinde Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

  • Sağ menüdeki Ayarlar butonuna tıklayın.

Google Albüm Arşivinde Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

  • Albümü indir sekmesi ile albümdeki fotoğrafları indirebilirsiniz.

Google Albüm Arşivinde Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

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