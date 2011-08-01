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Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 25 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?Goodreads hesabınızı oluşturduktan sonra, kendinize göre, dilediğiniz gibi kişiselleştirme imkânınız da bulunmaktadır. Örneğin, bir web siteniz, blogunuz var ise, bunun adresini Goodreads hesabınıza ekleyerek, hem herkes ile paylaşmış olursunuz, hem de ücretsiz backlink edinmiş olacaksınız. Goodreads web sitesi eklemek için ise, ayarlar sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Goodreads hesabınıza web sitesi tanımlamayı, eklemeyi öğrenebilmektesiniz.

Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Profilinizdeki (edit profile) adlı bağlantıya tıklayınız.

Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

2) My Web Site adlı kutucuğa web sitenizin adresini girebilirsiniz.

Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

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