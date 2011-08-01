Goodreads hesabınızı oluşturduktan sonra, kendinize göre, dilediğiniz gibi kişiselleştirme imkânınız da bulunmaktadır. Örneğin, bir web siteniz, blogunuz var ise, bunun adresini Goodreads hesabınıza ekleyerek, hem herkes ile paylaşmış olursunuz, hem de ücretsiz backlink edinmiş olacaksınız. Goodreads web sitesi eklemek için ise, ayarlar sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Goodreads hesabınıza web sitesi tanımlamayı, eklemeyi öğrenebilmektesiniz.

Goodreads Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Profilinizdeki (edit profile) adlı bağlantıya tıklayınız.

2) My Web Site adlı kutucuğa web sitenizin adresini girebilirsiniz.