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Goodreads Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 24 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Goodreads Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Okuduğunuz kitapları kolaylıkla listeleyebileceğiniz ve kitapseverler arasında oldukça popüler bir plâtform olan Goodreads, gerçekten de popülaritesini korumayı başaran bir site. Dilerseniz kolaylıkla üyelik oluşturabilirsiniz. Peki, Goodreads kullanıcı adı değiştirmek nasıl oluyor, bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Daha kısa ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı belirlemeniz mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

Goodreads Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Account settings bağlantısına tıklıyoruz.

Goodreads Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) User Name adlı kutucuğa dilediğiniz adı girebilirsiniz.

Goodreads Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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