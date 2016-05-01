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Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:36 - Tarih: 08 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram ÜnlüleriPopüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, milyonlarca takipçiye sahip olan ünlülerin kazandıkları gelirlerle de çok konuşuluyor. Bu sebeple yüzbinler ve milyonlarca takipçi demek de reklam gönderisi başına çok fazla gelir demek oluyor. Paylaşımlarıyla en fazla para kazanan ünlü ise Selena Gomez. Aynı zamanda Instagram’da 2016 yılının en fazla beğenilen fotoğrafın da sahibi olan Gomez, reklam gönderisi başına 550 bin dolar alıyor. Onun ardından da Kim Kardashian ve Christiano Ronaldo geliyor. Kazanç listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri (Gönderi Başına)

Selena Gomez – 123 milyon takipçi – 550 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Kim Kardashian – 101 milyon takipçi – 500 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Christiano Ronaldo – 106 milyon takipçi – 400 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Kylie Jenner – 95,7 milyon takipçi – 400 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Kendall Jenner – 82,1 milyon takipçi – 370 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Khloe Kardashian – 68,4 milyon takipçi – 250 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Kourtney Kardashian – 58,2 milyon takipçi – 250 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Cara Delevingne – 40,4 milyon takipçi – 150 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

Gigi Hadid – 35 milyon takipçi – 120 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

LeBron James – 31,6 milyon dolar – 120 bin dolar

Gönderi Başına En Fazla Para Kazanan Instagram Ünlüleri

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