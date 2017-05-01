Bir domaini satın almak için hızlı hareket etmek gerekiyor. Ancak otomatik sistemlerden hızlı hareket etmek de pek mümkün değil. Bu yüzden Backorder (alan adı ön siparişi) sistemi geliştirilmiştir. Alan adı firması GoDaddy ile de dilerseniz kolaylıkla Backorder yapabilmektesiniz. Bunun için belli bir miktar ücret ödüyorsunuz ve GoDaddy sizin için alan adı uygun duruma geldiğinde yakalamaya çalışıyor. Açıkçası garantisi olmasa da denemeye değer diye düşünüyorum.

Adres: GoDaddy Backorder