Gmail’e Zamanlamalı Mail Özelliği Gelebilir

1 Nisan tarihinde 15. yaş gününü kutlayacak olan Gmail hakkında yeni özellik iddialarına ulaşıldı. Yapılan bir habere göre Gmail Android uygulamasının kodlarında mail zamanlama özelliği ile ilgili bazı bilgiler olduğu anlaşıldı. İnternet üzerinden başka internet sitelerinde kullanılan mail zamanlama özelliği, Gmail ile birlikte kullanıcılara sunulursa diğer siteler kullanılmamış olacak ve güzel bir özellik de olabilir.

Öyle ki gelebileceği düşünülen zamanlama özelliğinin kodlar incelendiğinde 2 dakika ile 50 yıl arasında olabileceği görülüyor. Ayrıca bu özellik sunucu tabanlı olacağından da akıllı telefonun açık olmasına gerek kalmadan bir kez ayarlama yetebilecek.

Net bir tarih olmamakla birlikte Android uygulamasında yer alan zamanlama kodlarının sadece uygulama düzeyinde olmaması bekleniyor.