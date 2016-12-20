Gmail kullanıyorsanız ve başkalarından küfürlü ya da istemediğiniz şekilde mailler alıyorsanız, Gmail filtrelerini kullanarak bunları engelleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi maalesef toplumumuzda Youtube videoları altında ya da diğer sosyal medya gönderilerinde yorum olarak birçok küfürlü içerik gönderiliyor. İnternet işiyle uğraşanlar ya da bayanlar da küfürlü ya da istenmedik içerikleri mail yoluyla alabiliyorlar. Bu yazımızda da Gmail kullanıcıları için bir küfür filtresi oluşturma işleminin adım adım resimli olarak nasıl yapıldığını anlattık.

Gmail Küfür Filtresi Oluşturma

Öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapınız.

Ardından sağ üstte yer alan dişli çark simgesine ve ‘Ayarlar‘ sekmesine tıklayın.

Ayarlar ekranındayken ‘Filtreler ve Engellenen Adresler‘ kısmına ve sonrasında aşağıda yer alan ‘Yeni filtre oluştur‘ linkine tıklayın.

Açılan filtre oluşturma ekranında ‘Gönderen’ kısmına isterseniz mail almak istemediğiniz kişi veya kişilerin e-mail adreslerini yazabilirsiniz. Ancak biz yazımızda Gmail küfür filtresi oluşturacağımızdan bahsettiğimiz için ‘ İçerdiği kelimeler ‘ kısmında işlem yapacağız.

oluşturacağımızdan bahsettiğimiz için ‘ ‘ kısmında işlem yapacağız. İçerdiği kelimeler alanına görmek istemediğimiz kelimeleri aralarında ‘or’ yazarak ekliyoruz.

Ardından ‘Bu arama ile filtre oluştur‘ butonuna tıklıyoruz.

Son olarak bu küfürlü kelimelerin yer aldığı bir mail alırsak ne olacağını seçiyoruz. ‘Sil‘ işlemini yapabileceğiniz gibi isteğinize göre birini işaretleyip, sonrasında ‘Filtre oluştur‘ butonuna tıklıyoruz.

Bu işlemin ardından küfür filtresi oluşmuş oluyor ve eklenen kelimelerin olduğu bir mail alındığı zaman da otomatik olarak silinecektir. İsterseniz başka zaman bu filtreyi düzenleyerek farklı kelimeler de ekleyebilirsiniz.