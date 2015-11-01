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Gmail’de Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:25 - Tarih: 20 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Gmailde Etiket Rengini Değiştirmeyi ÖğrenelimGmail‘de e-postalarınızı daha düzenli ve anlaşılabilir kontrol edebilmeniz, bu yöndeki ihtiyaçlarınız için geliştirilen “etiket” sistemi mevcut durumda. Böylelikle dilediğiniz e-postalarınıza etiket atayabiliyorsunuz. Bu etiketleri birbirinden farklı kılabilmek için de dilerseniz renklerini değiştirebilirsiniz. Böylelikle daha farklı ve özgün bir görünüm de ortaya çıkmış olacaktır. Bu işlemi aşağıdaki adımları uygulayarak oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Gmail’de Etiket Özelliği Nasıl Kullanılır?

Gmail’deki Etiketlerin Renklerini Değiştirelim

  • İlgili etikete gelin.

Gmailde Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

  • Açılır menü butonuna tıklayın.

Gmailde Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

  • Etiket rengi sekmesine gelin.

Gmailde Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

  • Dilediğiniz renge tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Gmailde Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

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