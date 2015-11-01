Gmail‘de e-postalarınızı daha düzenli ve anlaşılabilir kontrol edebilmeniz, bu yöndeki ihtiyaçlarınız için geliştirilen “etiket” sistemi mevcut durumda. Böylelikle dilediğiniz e-postalarınıza etiket atayabiliyorsunuz. Bu etiketleri birbirinden farklı kılabilmek için de dilerseniz renklerini değiştirebilirsiniz. Böylelikle daha farklı ve özgün bir görünüm de ortaya çıkmış olacaktır. Bu işlemi aşağıdaki adımları uygulayarak oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Gmail’de Etiket Özelliği Nasıl Kullanılır?

Gmail’deki Etiketlerin Renklerini Değiştirelim

İlgili etikete gelin.

Açılır menü butonuna tıklayın.

Etiket rengi sekmesine gelin.