Her ne kadar uBlock Origin kullansanız da, Gmail'in zaman zaman yavaş yüklendiğini biliyorsunuzdur. Aslında bununla ilgili birçok araştırma yaptım ve sonuç olarak, kişisel denemelerim doğrultusunda bir tavsiyede bulunacağım. Gmail'in ana sayfasında varsayılan olarak 50 adet mail gösterilir. Bu durum, ana sayfanız veya diğer sayfaların da geç yüklenmesini beraberinde getirebilir.

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Gmail Yavaş Açılıyor Sorunu ve Çözüm Yöntemi

Bu yüzden, sayfa boyutunu azaltmak, hızı da artıracaktır. Yani maksimum sayfa boyutu miktarını değiştirirseniz, Gmail yavaşlık sorunu bir nebze çözülmüş olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Gmail hızlandırma konusundaki önerimizi uygulayabilirsiniz.

1) Öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Maksimum sayfa boyutu adlı açılır menüden "10" seçin.

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Bu işlem, Gmail'i kesin hızlandıracak diye bir garanti sağlamaz. Ancak Gmail'i aktif, yoğun bir şekilde kullanıyorsanız, emin olun, bu işlem biraz da olsa Gmail açılış hızını artıracaktır. Denemeyi düşünebilirsiniz.