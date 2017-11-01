Gmail oldukça güvenli bir e-posta servisi. Google‘ın sahibi olmasının da bunda payı büyük. Ancak elbette bizler de Gmail hesabımızı güvende tutmak için dikkat etmemiz gereken kurallara önem vermeliyiz. Gmail’deki Son Hesap Etkinliği de bu yönde oldukça önem arz etmektedir. Hesabınıza yapılan mevcut ve son girişleri bu bölüm vasıtası ile inceleyebilir, mevcut tüm oturumları sonlandırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları incelemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Gmail Son Hesap Etkinliği Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) En alt sağ taraftaki “Ayrıntılar” linkine tıklayarak hesap etkinlik bilgisine ulaşabilirsiniz.