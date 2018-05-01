Gmail için 2 Adımlı Doğrulama Mutlaka Kullanılmalı

Gmail güvenlik ayarları ile ilgili içeriğimizde, hesabınızın güvende kalmasına yönelik olarak birkaç adım paylaşmış idik. Şimdi ise, sizlere önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gmail hesabınıza giriş yapar iken, telefonunuza gelecek kodu girmenizi sağlayan ve böylelikle %100′e yakın koruma olanağı sunan 2 adımlı doğrulama özelliğini kullanmayı unutmayın. Ben de bu özelliği kullanıyorum ve ek koruma açısından kesinlikle kullanılması gerektiğine inanıyorum.

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