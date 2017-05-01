Gmail. Google‘ın ücretsiz ve harika e-posta uygulaması. Gmail’de gelen kutusuna gelen e-maillerin sınıflandırıldığını biliyor olmalısınız. Yani Birincil, Sosyal, Tanıtımlar v.b. gibi kategoriler söz konusu. Peki Gmail gelen kutusu yapılandırma nasıl yapılır? Bilmiyorsanız, bu yazımızda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda gelen kutunuzu yapılandırabilir, kategorize edebilirsiniz. Ancak dilerseniz tüm kategorileri kapatıp, iletilerin tek yere gelmesini de sağlayabilirsiniz.

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1) Ayarlar butonuna tıklayın.

2) Gelen kutusunu yapılandır sekmesine tıklayın.

3) Açılan pencere ile yapılandırma yapabilirsiniz.