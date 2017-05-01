Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.328 yazıda 7.810 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 15 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?Gmail. Google‘ın ücretsiz ve harika e-posta uygulaması. Gmail’de gelen kutusuna gelen e-maillerin sınıflandırıldığını biliyor olmalısınız. Yani Birincil, Sosyal, Tanıtımlar v.b. gibi kategoriler söz konusu. Peki Gmail gelen kutusu yapılandırma nasıl yapılır? Bilmiyorsanız, bu yazımızda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda gelen kutunuzu yapılandırabilir, kategorize edebilirsiniz. Ancak dilerseniz tüm kategorileri kapatıp, iletilerin tek yere gelmesini de sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Gmail’de Etiket Rengini Değiştirmeyi Öğrenelim

1) Ayarlar butonuna tıklayın.

Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

2) Gelen kutusunu yapılandır sekmesine tıklayın.

Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

3) Açılan pencere ile yapılandırma yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutusunu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri