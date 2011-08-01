Gmail hızlandırmak için bir önceki yazımızda, maksimum sayfa boyutu ile ilgili bir ipucu, yöntem paylaşmıştık siz değerli takipçilerimiz ile... Şimdi ise, yine Gmail sayfa açılış hızını daha seri bir hâle getirmek için, bir ipucu daha paylaşacağız. Gmail kullanıcılarının bildiği üzere, iletiler bazında aksiyon alırken, ilgili bağlantılar simge ile gösterilir. Ancak dilerseniz, düğme etiketleri için sadece metin kullanabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca metin olarak bağlantılar görüntülenecek ve simgeler yüklenmeyeceği için, olasılıkla sayfa geçiş hızı bir miktar artacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek sizler de, bunu uygulayabilirsiniz.

Gmail Düğme Etiketlerini Sadece Metin Yapalım

1) Öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Düğme etiketleri başlığındaki Metin seçeneğini onaylayın.

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.