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GİLT Akademi 17 Etkinliği Nisan’da Başlıyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 30 Mart 2017 - Yorum: 0
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GİLT Akademi 17 Etkinliği Nisanda BaşlıyorGeçtiğimiz sene de düzenlenen GİLT Akademi etkinliği, bu sene de düzenleniyor. GİLT Akademi 17 etkinliği ile birlikte işlenecek birçok konu söz konusu. E-Ticaret, Mobil, SaaS, Melek Yatırım ve Sosyal Medya gibi birçok konu başlığı çerçevesinde, etkileşimli bir etkinlik plânlanıyor. Ayrıca çeşitli oturum ve paneller ile de mevcut etkinliğin verimliliği maksimize edilecek. 3 gün sürecek olan akademide, Türkiye’deki alanındaki önemli kişiler konuşmacı olarak yer alacak ve dinleyicilerin bilgilenmesi sağlanacak. Ayrıca ücretsiz Wi-Fi kullanımı ile katılımcıların sosyal medya hesaplarında dilediği gibi paylaşım yapmaları sağlanacak olan etkinlik, 6-8 Nisan tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşiyor olacak. Teknobeyin.com olarak şimdiden etkinliğe emek veren tüm dostlarımızı takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

GİLT Akademi 17 Etkinliği Nisanda Başlıyor

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