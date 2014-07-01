Geçtiğimiz sene de düzenlenen GİLT Akademi etkinliği, bu sene de düzenleniyor. GİLT Akademi 17 etkinliği ile birlikte işlenecek birçok konu söz konusu. E-Ticaret, Mobil, SaaS, Melek Yatırım ve Sosyal Medya gibi birçok konu başlığı çerçevesinde, etkileşimli bir etkinlik plânlanıyor. Ayrıca çeşitli oturum ve paneller ile de mevcut etkinliğin verimliliği maksimize edilecek. 3 gün sürecek olan akademide, Türkiye’deki alanındaki önemli kişiler konuşmacı olarak yer alacak ve dinleyicilerin bilgilenmesi sağlanacak. Ayrıca ücretsiz Wi-Fi kullanımı ile katılımcıların sosyal medya hesaplarında dilediği gibi paylaşım yapmaları sağlanacak olan etkinlik, 6-8 Nisan tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşiyor olacak. Teknobeyin.com olarak şimdiden etkinliğe emek veren tüm dostlarımızı takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.