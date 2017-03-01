Resmi olarak çıkışına 10 gün kalan Ghost in the Shell için dört adet yeni video yayımlandı. Paramount Pictures tarafından yayınlanan yeni, kısa videolar ile bekleyenlerin heyecanı da doğru orantılı olarak artıyor. Scarlett Johansson‘ın başrolde yer aldığı ve Rupert Sanders tarafından yönetmenliği üstlenilen filmin senaristliğini de Jonathan Herman ve Jamie Moss yapıyor. Ayrıca Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi ve Pilou Asbaek gibi isimlerin de yer aldığı filmin yayınlanan kısa videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.