The Farm 51′in geliştiriciliğini Bandai Namco’nun ise dağıtımcılığını üstlendiği FPS oyunu Get Even için PC sistem gereksinimleri gün yüzüne çıktı. Oldukça detaylı ve gerçekçi görselleri ile dikkatleri üzerine çeken ve merakla beklenen oyun, 26 Mayıs tarihinde PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak. Get Even’ın resmi olarak açıklanan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Get Even Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7, 64 bit Windows 8 (8.1) ya da 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5 2500K 3,3GHz ya da AMD CPU Phenom II X4 940

RAM: 8 GB

Ekran: Nvidia GPU GeForce GTX 660 ya da AMD GPU Radeon HD 7870

DirectX: 11

HDD: 40 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7, 64 bit Windows 8 (8.1) ya da 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz ya da AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

RAM: 8 GB

Ekran: AMD Radeon RX 480 ya da Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: 11

HDD: 40 GB