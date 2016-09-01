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George R.R. Martin’in Yazdığı “Nightflyers” Kitabı Dizi Oluyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:41 - Tarih: 13 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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George R.R. Martinin Yazdığı Nightflyers Kitabı Dizi OluyorGame of Thrones kitaplarının dizi olmasıyla birlikte ve reyting rekorlarıyla ününe ün katan yazar George R.R. Martin, yeni bir dizi projesiyle daha geliyor. HBO kanalı, Game of Thrones dizisinin 4 tane daha yan dizisi olacağını açıkladıktan sonra SyFy kanalı da bir açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre George R.R. Martin’in 1980′de yazdığı bilim-kurgu kitabı Nightflyers‘ın dizi versiyonu için anlaştıkları belirtildi.

George R.R. Martinin Yazdığı Nightflyers Kitabı Dizi Oluyor

Dizi, uzaylılar tarafından işgal edildikten sonra insanlığın varlığı ile alakalı önemli bir bilgiyi de alarak dünyadan ayrılan uzay gemisinin, kahraman mürettebatlardan oluşan insan uzay gemisi Nightflyers tarafından durdurulmaya çalışılma hikayesini konu alacak. Dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı ise belli değil. Bakalım dizi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.

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