YouTube‘da yer alan birçok başarıdan biri de “en çok izlenen video” unvanı. Birkaç yıldır bunu elinde bulunduran Gangnam Style videosu, liderliği kaptırdı. Bir zamanlar çok ses getiren ve dünyayı kasıp kavuran Gangnam Style, artık ilk sırayı alan “Wiz Khalifa – See You Again” müzik videosundan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2,9 milyar görüntülenme sayısına sahip “Wiz Khalifa – See You Again” müzik videosunun ardından 2 milyar 896 milyonlarda izlenmeye sahip Gangnam Style ve 2,5 milyar görüntüleme alan “Luis Fonsi – Despacito” müzik videosu geliyor.