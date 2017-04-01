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Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın Türkiye Satış Fiyatı Düşürüldü!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 22 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plusın Türkiye Satış Fiyatı Düşürüldü!Samsung‘un tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunduğu yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus‘ın Türkiye fiyatlarında indirime gidildi. Şık tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonlar, daha önceden fiyat olarak 4.399 TL’den ve 4.999 TL’den satılacağı açıklanmıştı. Şimdi de Samsung, akıllı telefonları daha uygun fiyattan kullanıcılara sunuyor. Parmak izi ve iris tarayıcının yanı sıra yüz tanıma özelliği de bulunan telefonlardan Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8 Plus ise 4.499 TL yeni fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plusın Türkiye Satış Fiyatı Düşürüldü!

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