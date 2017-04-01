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Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:54 - Tarih: 11 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Ön Sipariş Rekoru KırdıSamsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerini 21 Nisan’da Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanırken, yeni bir rekora imza attı. Hankyung sitesinin aktardığı bilgilere göre Galaxy S8 serisine olan ilgi Galaxy S7′den çok daha fazla ve ön siparişte de rekor kırıldı. Güney Kore’deki uygulan ön siparişlerin iki günde toplamda 550.000′e ulaşıldığı ifade ediliyor. En çok ilginin de 6 GB RAM bellekli ve 128 GB hafızalı Galaxy S8 Plus modeline olduğu belirtiliyor. Son olarak akıllı telefonlardan Galaxy S8′in yaklaşık 4.399 TL‘den, Galaxy S8 Plus modelinin ise ülkemizde yaklaşık 4.999 TL‘den satışa sunulacağını hatırlatalım.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Ön Sipariş Rekoru Kırdı

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