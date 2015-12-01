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Galaxy S6 Modelleri için Yeni Güncelleme Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:38 - Tarih: 21 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Galaxy S6 LogoSamsung, Galaxy S6, S6 Edge ve S6 Edge+ model akıllı telefonları için yeni güncelleme yayınladı. Yeni yayınlanan güncelleme, içerisinde Android Kasım ayı güvenlik güncellemesi ve bazı hata düzeltmeleri de barındırıyor. İlk olarak Kanada’daki kullanıcılar için yayınlanan S6 için G920W8VLS5DQK1, S6 Edge için G925W8VLS5DQK1 ve S6 Edge+ için G928W8VLS4CQK1 sürüm numaralı yeni güncelleme, önümüzdeki günlerde diğer bölgeler için de dağıtılacak. Yayınlanan güncelleme ile birlikte Android’deki 61 güvenlik açığı ve Samsung’un kendine özgü 6 güvenlik sorunu gideriliyor.

Galaxy S6 Modelleri için Yeni Güncelleme Geldi

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