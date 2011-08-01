Samsung markasının merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İnternet üzerinde telefonlar için "Galaxy S10 Lite ne zaman tanıtılacak?" ya da "Galaxy Note 10 Lite ne zaman çıkacak?" gibi sorular soruluyordu.

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Ne Zaman Çıkacak?

Bu sorular için net bir yanıt verilmese de tanıtılması beklenen tarih olarak CES 2020 fuarı düşünülüyor. 7 - 10 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan CES 2020 etkinliğinde Samsung'un yeni modellerini duyurma ihtimali yüksek görülüyor.

Yeni modellerin tanıtımı için bizler de 2020'nin ilk çeyreğini heyecanla bekliyoruz.