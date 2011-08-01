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Galaxy Note Serisi Gelişim Videosu (2011-2019)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:28 - Tarih: 13 Ekim 2019 - Yorum: 0

Samsung Galaxy Note SerisiSamsung markasının Galaxy Note serisinin gelişimini merak ediyor musunuz? 2011'de başlayan ilk modellerden şimdiye hangi modeller, hangi özellik ve tasarımlarda boy göstermiş merak ediyorsanız, YouTube üzerinden paylaşılan bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Samsung Galaxy Note Serisi Gelişim Videosu

Galaxy Note Serisi Gelişimi (2011-2019)

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