Galaxy Note 8'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Tasarımı ve teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonda ekran görüntüsünü almak için de 3 farklı adım bulunuyor. Galaxy Note 8 ekran görüntüsü alma konusunda aşağıdaki adımlardan birini uygulayarak isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Galaxy Note 8 Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Galaxy Note 8 akıllı telefonuna sahip olduysanız ve ekran görüntüsü almak istiyorsanız, yapacağınız adımlardan biri S Pen kalemini yerinden çıkartarak açılan seçimlerden "Akıllı Seçim" seçeneğini seçip, ardından da ekran görüntüsü almak istediğiniz alanı seçmek.

Ekran görüntüsü almanın ikinci bir adımı da akıllı telefonlarda standart olarak yapılan işlemlerden biri olan güç ve ses kısma butonuna aynı anda basılı tutmak.