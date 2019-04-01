Galaxy Note 10 Pro ile İlgili Yeni Gelişmeler

Son dönemlerde tekdüze modellerden ziyade S10, S10 Plus, S10 E gibi model çeşitlendirmeleri ile akıllı telefonlarını tanıtan Samsung’un yeni çıkaracağı Note modeli merak konusuydu. Kullanıcıların ilgi ile tanıtılmasını beklediği Note 10’da aynı S10’da olduğu gibi farklı çeşitleri ile piyasaya sürülecek. Sızdırılan bir diğer habere göre cihaz 6.75 inçlik geniş bir ekranla kullanıcıları ile buluşacak. Bu bilgi ışığında cihazın bataryasında bir değişik olup olmayacağını merak ediyorduk, çünkü geniş ekranlar daha fazla güç tüketimi demek.

Galaxy Note 10 Pro Modeli Note 9'dan Daha Büyük Batarya Kullanacak!

Biz tam bu konularda bir bilgi gelmesini beklerken, Samsung’dan sızdırılan bir görüntü batarya konusundaki düşüncelerimiz doğruladı. Samsung Note 10 Pro modeli için Note 9’dan daha büyük bir batarya kullanacak!

S10’larda olduğu gibi Note 10 Pro için de 4.500mAh batarya sağlayacak olan Samsung hem daha büyük bir batarya ile performansı arttıracak ham de S10’da kullanılan bataryaları Note 10 için de değerlendirerek maliyet konusunda kendine büyük bir kolaylık sağlayacak.