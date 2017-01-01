Fujifilm, X-T2 ve X-T20 fotoğraf makinelerinden sonra yeni bir kompakt makine daha tanıttı. Fujifilm X100F adı ile tanıtımı yapılan fotoğraf makinesi, X100 modelinin güncellenmiş bir modeli olarak geliyor. Hibrit vizöre sahip olan makine, bu teknoloji ile hem optik vizör hem de elektronik vizör kullanımına imkan sağlıyor. 24,3 megapiksel çözünürlüğündeki X-Trans CMOS III APS-C sensörüne sahip olan Fujifilm X100F, X-Processor Pro işlemcisi ile güçlendirilmiş.

ISO hassasiyeti değerinde maksimum olarak 51.200′e kadar çıkabilen makine, JPEG haricinde RAW formatta da fotoğraf çekebilmeyi sağlıyor. 325 odak nokta sayısı ve saniyede 8 kare seri çekim imkanı bulunan X100F, FUJINON 23mm f/2.0 diyaframlı sabit lense sahip.

Arka tarafında 1.04 milyon noktalı 3 inç sabit ekranın yer aldığı fotoğraf makinesi, H.264 formatında Full HD video kaydına imkan tanıyor. Kullanıcılarına tam dolu pille 390 kare çekim yapabilmelerine izin veren makine Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulacak olan Fujifilm X100F’in Amerika’daki satış fiyatı ise yaklaşık 1.300 dolar olarak belirlendi.