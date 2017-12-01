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Fransa, Okulda Telefon Kullanımını Yasaklamaya Hazırlanıyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:26 - Tarih: 14 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Fransa, Okulda Telefon Kullanımını Yasaklamaya HazırlanıyorTeknolojinin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar, telefon bağımlılığı sorunlarını biraz daha arttırdı. Yanlış ve bilinçsiz kullananların bağımlılık ile hayatı, verimli yaşamaları oldukça düştü. Üstelik telefon kullanma yaşı da oldukça aşağılara indi. Fransa, bunu engellemek adına eğitim alanında önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Ülke tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Eylül ayından itibaren okul içerisinde telefon kullanımı yasak olacak.

Fransa, Okulda Telefon Kullanımını Yasaklamaya Hazırlanıyor

Yasağın kapsadığı yaş grubunun ise orta okul ve altındaki öğrenciler olduğunu belirtelim. Acil durumlar için öğrencilerin okula telefon getirmesine izin verilecek olsa da, gereksiz olarak ders aralarında dahi kullanımı yasak olacak. Bu sayede de öğrencilerin kendilerini telefonlardan uzaklaştırıp, derslere daha iyi odaklanacakları söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘un seçim kampanyasında da bulunan bu yasak, aileler tarafından da destekleniyor. Bu yasaklar öğrencileri kızdırsa da, her şeyin onların iyiliği için yapıldığını biraz daha büyüdüklerinde anlayacaklardır.

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