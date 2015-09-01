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Fotoğraf Tutkunlarına Özel Çift Kameralı Telefon: Asus ZenFone 3 Zoom

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:58 - Tarih: 08 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Fotoğraf Tutkunlarına Özel Çift Kameralı Telefon: Asus ZenFone 3 ZoomAsus, 2015 yılında duyurduğu ZenFone Zoom akıllı telefonunun geliştirilmiş yeni versiyonunu duyurdu. 5,5 inçlik Full HD çözünürlüklü Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 Zoom, Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Parmak izi okuyucusu ile desteklenen akıllı telefon, 128 GB depolama alanı, 13 MP ön kamera ve çift arka kamera ile geliyor.

Fotoğraf Tutkunlarına Özel Çift Kameralı Telefon: Asus ZenFone 3 Zoom

Çift kamerasından birinde F/1,7 diyafram açıklığında 12 MP çözünürlüklü IMX362 sensör kullanılırken, diğerinde ise F/1,7 diyafram açıklığında 12 MP çözünürlüğünde 2,3 kat optik yakınlaştırma yapabilen sensör yer alıyor.

Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan akıllı telefonun fiyat bilgilerinin ise ilerleyen dönemlerde açıklanacağı belirtiliyor.

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