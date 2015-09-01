Asus, 2015 yılında duyurduğu ZenFone Zoom akıllı telefonunun geliştirilmiş yeni versiyonunu duyurdu. 5,5 inçlik Full HD çözünürlüklü Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 Zoom, Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Parmak izi okuyucusu ile desteklenen akıllı telefon, 128 GB depolama alanı, 13 MP ön kamera ve çift arka kamera ile geliyor.

Çift kamerasından birinde F/1,7 diyafram açıklığında 12 MP çözünürlüklü IMX362 sensör kullanılırken, diğerinde ise F/1,7 diyafram açıklığında 12 MP çözünürlüğünde 2,3 kat optik yakınlaştırma yapabilen sensör yer alıyor.

Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan akıllı telefonun fiyat bilgilerinin ise ilerleyen dönemlerde açıklanacağı belirtiliyor.