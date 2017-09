Yarış tutkunlarının merakla beklediği ve 3 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Forza Motorsport 7‘ye, “The Fate of Furious Car Pack” adı altında Hızlı ve Öfkeli araçları geliyor. Microsoft ve Universal Brand Development arasında yapılan anlaşma ile serinin son filmi olan The Fate of Furious’a ait olan araçlar, oyuna eklenecek. Ayrıca Hızlı ve Öfkeli araç paketine sadece oyunun Deluxe veya Ultimate Edition sürümlerini alan oyuncuların ulaşabileceğini de belirtelim.

Yapılan açıklamalara göre oyuna 1966 Chevrolet Corvette, 1968 Dodge Charger, 2015 Jaguar F-TYPE R Coupe, 1971 Plymouth GTX, 2016 Subaru WRX STI, 2018 Dodge Demon, 1951 Chevrolet Fleetline Special, 2015 Mercedes-AMG GT S, 2013 Subaru BRZ ve 2014 Local Motors Rally Fighter araçları eklenecek. Bunlara ek olarak Porsche ile anlaşması bulunan oyunda Porsche’a ait ikonik arabaları da görebileceğiz.