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Forza Motorsport 7′nin PC Sistem Gereksinimleri

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 17 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Forza Motorsport 7nin PC Sistem GereksinimleriTakipçileri tarafından merakla beklenen Forza Motorsport 7, geçtiğimiz günlerde E3 2017‘nin Microsoft sunumunda duyuruldu. Bugün de oyunun PC platformu için gereken minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu oynamak istiyor ve bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem özelliklerini inceleyebilirsiniz. Oyunun tanıtım videosunu da aşağıda bulabilirsiniz. İyi seyirler

Forza Motorsport 7nin PC Sistem Gereksinimleri

Forza Motorsport 7 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel i5-750 2.67 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran: 2 GB belleğe sahip NVIDIA GT 740, NVIDIA GTX 650 veya AMD R7 250X

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel i5 4460 3.2GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran: 4 GB belleğe sahip NVIDIA GTX 670 veya NVIDIA 1050 Ti

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