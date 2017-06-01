Takipçileri tarafından merakla beklenen Forza Motorsport 7, geçtiğimiz günlerde E3 2017‘nin Microsoft sunumunda duyuruldu. Bugün de oyunun PC platformu için gereken minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu oynamak istiyor ve bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem özelliklerini inceleyebilirsiniz. Oyunun tanıtım videosunu da aşağıda bulabilirsiniz. İyi seyirler…

Forza Motorsport 7 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel i5-750 2.67 GHz

Intel i5-750 2.67 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran: 2 GB belleğe sahip NVIDIA GT 740, NVIDIA GTX 650 veya AMD R7 250X

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri